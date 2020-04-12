Bursa’da yasağı ihlal edenlere 1 milyon 416 bin 242 TL para cezası kesildi

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 milyon 416 bin 242 TL para cezası kesildi.

Bursa Valiliği, sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere 1 milyon 416 bin 242 TL para cezası kesildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "11.04.2020 günü saat 00.00 ile 12.04.2020 günü saat 19.30 arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden, polis sorumluluk bölgesinde 6 bin 300 personel ile yapılan çalışmada 8 kişiye adli işlem, 701 kişiye ise 1 milyon 273 bin 175 TL idari yaptırım, jandarma sorumluluk bölgesinde 810 personel ile yapılan çalışmada 108 kişiye 143 bin 67 TL idari yaptırım uygulanmış olup, il genelimizde toplamda 8 kişiye adli işlem, 809 kişiye 1 milyon 416 bin 242 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: İHA