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  3. Bursa'da tüyler ürperten olay! Alkollü şahıs diri diri toprağa gömüldü

Bursa'da tüyler ürperten olay! Alkollü şahıs diri diri toprağa gömüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 yaşındaki genç alkol aldıktan sonra otların arasında uyuyakalınca alanda çalışan belediye ekipleri tarafından fark edilmeyerek üzerine kepçeyle toprak atıldı. Diri diri toprağa gömülen genç çığlıklar üzerine fark edilip itfaiye ekiplerince toprak altından çıkarıldı.

Bursa'nın  İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak'ta  yaşanan akıl almaz olayda, 29 yaşındaki Mehmet Ç. alkol aldıktan sonra boş arazide uykuya dalınca başına hiç ummadığı bir şey geldi. Arazinin yanındaki metruk binanın yıkımında molozları temizlemek için bölgeye gelen belediye ekipleri çalışma sırasında Mehmet Ç.'yi görmeyerek üzerine topladığı moloz ve toprakları döktü.

ÇIĞLIK SESLERİ ORTALIĞI İNLETTİ

Bir anda bağırma sesleri üzerine toprak dökülen yere yönelen ekipler şok oldu. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler toprağa gömülen genci kurtarmak için büyük çaba harcadılar.

Bursa'da yaşandı! Alkollü şahıs diri diri toprağa gömüldü

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK OLUŞTU

Yarım saatlik çalışmanın ardından Mehmet Ç. toprağın altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Bursa'da yaşandı! Alkollü şahıs diri diri toprağa gömüldü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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