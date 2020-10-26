Bursa'da tüyler ürperten olay! Alkollü şahıs diri diri toprağa gömüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak'ta yaşanan akıl almaz olayda, 29 yaşındaki Mehmet Ç. alkol aldıktan sonra boş arazide uykuya dalınca başına hiç ummadığı bir şey geldi. Arazinin yanındaki metruk binanın yıkımında molozları temizlemek için bölgeye gelen belediye ekipleri çalışma sırasında Mehmet Ç.'yi görmeyerek üzerine topladığı moloz ve toprakları döktü.

ÇIĞLIK SESLERİ ORTALIĞI İNLETTİ

Bir anda bağırma sesleri üzerine toprak dökülen yere yönelen ekipler şok oldu. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler toprağa gömülen genci kurtarmak için büyük çaba harcadılar.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK OLUŞTU

Yarım saatlik çalışmanın ardından Mehmet Ç. toprağın altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.