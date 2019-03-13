Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa'da iki gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Sevindik Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Recep Pilavcı'dan (69) iki gündür haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin camından içeri baktığında Pilavcı'nın pantolonunu gördü. Durumdan şüphelenen ekipler, savcılıktan izin aldıktan sonra kapıyı kırarak içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, salonda yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Pilavcı'nın yaklaşık iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahalledeki vatandaşların yardımlarıyla hayatını sürdürdüğü öğrenilen Pilavcı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA