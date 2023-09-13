Bursa’da yeğenini silahla öldüren dayı ile 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı kavgada yeğenini tabancayla vurarak öldüren dayısı ile 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’da yeğenini silahla öldüren dayı ile 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı kavgada yeğenini tabancayla vurarak öldüren dayısı ile 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Olay, kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Hayrullah A.(41) yeğeni Engin Yılmaz (35), diğer akrabaları Mehmet E.(34) ve Serkan E.(33) ile birlikte 16 AYT 715 plakalı araçla ormanlık alana gitti. Burada dayı ve yeğen arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli dayı elindeki tabancayla yeğenine kurşun yağdırdı. 3 merminin başına isabet ettiği Engin Yılmaz, hayatını kaybetti.

Aracıyla kaçtı

Cinayet zanlısı dayı Hayrullah A., Serdar E.'yi (36) telefonla arayarak olay yerinden kendilerini almasını istedi. Serdar E., 16 ALU 345 plakalı araçla olay yerine gelerek, Hayrullah A. ve kardeşleri Mehmet E. ve Serkan E.'yi alıp olay yerinden kaçtı. Olaydan bir saat sonra çevre yolunda devriye atan ekiplerin, cinayet zanlısının bulunduğu aracı fark etti. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 1 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araçtaki sürücü Serdar E. yakalandı.

Ormanda yakalandılar

Kaçan şüpheliler Hayrullah A., Mehmet E. ve Serkan E., ormanlık alanda JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma Komutanlığında şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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