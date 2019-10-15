Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda, hafriyat kamyonu ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ahmet Bake (64), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Hayriye Altın'ın (64) tedavisine devam edildiği belirtildi.

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Kaynak: DHA