Bursa’da yolcu otobüsü bir iş yerinin tentesine takıldı! Faciadan dönüldü
Bursa'da park halinde yolda duran bir tırı geçmek isteyen otobüs şoförü, bir iş yerinin tentesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre uzayan tentenin demiri camı kırarak otobüsün içerisine girdi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken otobüste fazla yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda bir iş yerinin tentesi, yol kenarına park eden tırı geçmek isteyen yolcu otobüsünün camından içeri girdi. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı. Kazada otobüste az kişi olmasından dolayı facia önlenirken o anlar ise kameralara anbean yansıdı.
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25 Ağustos 2020 Salı 11:17
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