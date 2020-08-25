Bursa’da yolcu otobüsü bir iş yerinin tentesine takıldı! Faciadan dönüldü

Bursa'da park halinde yolda duran bir tırı geçmek isteyen otobüs şoförü, bir iş yerinin tentesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre uzayan tentenin demiri camı kırarak otobüsün içerisine girdi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken otobüste fazla yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önledi.