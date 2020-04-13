Bursa'da yurttaki karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi

BURSA (AA) - Bursa'da, Katar'dan gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alınan 60 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 31 Mart'ta getirilerek Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 60 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, son sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.















Kaynak: AA