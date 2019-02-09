Bursa’da yüzlerce yıllık sanatı yaşatan ustaya Aktaş’tan ziyaret

Bursa'da 60 yıldır kaybolmaya yüz tutmuş mesleği yapan 81 yaşındaki kündekârî ustası Cemal Tokgöz'ü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu tür kıymetli mesleklere destek vereceklerini söyledi.

Sanata ve sanatkâra verdiği desteklerle bilinen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 60 yıldır Bursa'da tarihî ve yeni yapılmış camilere kündekârî eserleri yapan Cemal Tokgöz'ü iş yerinde ziyaret etti. Ustanın yaptığı her biri sanat eseri işleri dikkatle inceleyen Alinur Aktaş, ahşabın sanata dönüş hikâyesini Cemal ustadan dinledi.

Bursa'nın son kündekârî ustalarından olan ve en son Nilüfer Küçük Sanayi Camii'nin devâsâ ahşap kapılarını tek tek işleyerek yapan Tokgöz, Başkan Aktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları yaşatmak için özel bir çaba içinde olacaklarını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, "Cemal usta Bursa'mızın önemli değerlerinden. Cemal usta Bursa'da farklı camilere yaptığı eserlerle kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı 81 yaşına rağmen ayakta tutmaya çalışıyor. Böyle bir sanatkârı ve ahşap aşığını es geçmek olmazdı. Sanatın ilerlemesi kaçınılmaz bir gerçek. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber belirli meslekler kaybolmaya yüz tutuyor. Kündekârî ahşabın özel şekil verilmiş hâli. Ustamız Bursa'da bu mesleği yaşatan son ustalarımızdan biri. Büyükşehir Belediyesi olarak kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızın yaşatılması için özel gayret içindeyiz" dedi.

Başkan Aktaş, Cemal ustaya üzerine Bursa silueti işlenmiş ipek tablo hediye etti.

Kaynak: İHA