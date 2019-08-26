Bursa’da zafer ruhu metroda yaşatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla Bursaray'da oyuncular 30 Ağustos zaferinin ruhunu canlandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan 30 Ağustos zafer bayramının ruhunu yolculara yaşatmak amacıyla oyuncular tarafından BursaRay'da tiyatro gösteri düzenlendi. O esnada metroda seyahat eden vatandaşlardan bazıları şaşkın bir şekilde oyuncuları izlerken, bazı vatandaşların ise gözleri doldu.

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş., Bursaray'da çekilen zafer ruhu adlı klipi twitter hesabından, #BüyükTaarruz'un 97. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle #Zaferruhu mesajı ile paylaştı.

Kaynak: İHA