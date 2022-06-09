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Bursa'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dehşet veren bir zincirleme kaza meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Dehşet veren kaza, Bursa'da İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İnegöl’den Alanyurt'a seyir halinde olan Bünyamin K. (34) yönetimindeki 16 GU 948 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücü Özge M. (27) yönetimindeki 16 KJ 07 plakalı otomobile çarptı.

Bursa'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 KJ 07 plakalı otomobil de, önündeki Yavuz G. (37) yönetimindeki 16 KGB 08 plakalı otomobile çarptı.

Bursa'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var!

Kaza sonucu 16 KJ 07 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kerim M. (5), Elif M. (1), Kübra O. (16) ve Sevgül A. (58), 16 KGB 08 plakalı otomobildeki yolcu Şeyma G. (34) ile 16 GU 948 plakalı otomobildeki yolcular Ela M. (44) ve Albina A. (23) yaralandı.

Bursa'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var!

Kaza yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekibi sevk edildi. 2'si çocuk 8 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var!

Gelen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var!

Bursa'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var!

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