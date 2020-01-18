Bursa’daki centilmenlik Türkiye’ye örnek olacak

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen 2019-2020 Sezonu U 16 Klasman 4. Grup son hafta maçında centilmenlik ön plana çıktı. Rakip takım taraftarları birbirlerini alkışladılar.

Ligi ikinci sırada tamamlayan Mustafakemalpaşaspor Belediye, 18 Ocak Cumartesi günü kendi evinde Bursa 19 Mayıs Spor'u konuk etti. Ligi 7 puan farkla birinci olarak tamamlayan Bursa 19 Mayıs Spor ile Mustafakemalpaşaspor Belediye'nin karşılaşmasında iki takım oyuncularının birbirine karşı centilmence hareketi taraftarlardan büyük destek gördü.

Maç sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan Mustafakemalpaşaspor Belediye Teknik Direktörü Aydın Yıldız, U16 ligi olarak örnek olmak, futbolun güzelliklerini yansıtmak ve farkındalık yaşatmak adına böyle bir centilmenlik örneği sergilediklerini söyleyerek iki takım futbolcularını da tebrik etti.

İki takım oyuncularının göstermiş olduğu spordaki kardeşlik ve centilmenlik tüm Türkiye'ye örnek oldu.

Kaynak: İHA