Bursa'daki dut ağacı tam bir şifa deposu! Ziyaretçiler akın akın geliyor

Bursa'da bulunan ve bin yaşında olduğu tahmin edilen siyah dut ağacı bölge halkı tarafından şifa dağıttığına inanıldığı için yoğun ilgi görüyor. Dut ağacından şifa almak isteyenler bu meyveyi yemek için özellikle Bursa'ya ziyarette bulunuyor.

ŞİFALI DUT MEYVESİNE İLGİ YOĞUN

20 gün sonra meyve verecek olacak olan ağacın meyvelerinden yemek için çok sayıda kişinin geleceği tahmin ediliyor. Devasa büyülükteki ağacın devrilmemesi için köylüler köylüler tarafından yapılan duvarla destekleniyor.



Bölgede yaşayan Halil İbrahim Oral, "Benim çocukluğumda gelip bu dut ağacının yaşını ölçtüler 950 yaşında çıktı. Şimdi bu ağacın yaşı bin olarak ölçülüyor. Bu ağaç eskiden kile şimdi cami olarak kullanılan yapının bahçesinde bulunuyor. Çok eski bir dut bu bölgede bu kadar yaşlı dut ağacı yok ben Türkiye'de bu kadar yaşlı dut ağacı olduğunu düşünmüyorum. Bu ağacın meyvelerinin şifa dağıttığına inanılıyor. Şifa bulmak isteyenler meyveler olduğu zaman buraya gelip yiyorlar" şeklinde konuştu.