Bursa'daki faili meçhul cinayetten 9 yıl sonra yakalanan sanık yeniden hakim karşısında

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde 2009 yılında bıçaklayarak öldürdüğü kadının cesedini yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bülent Çiftçioğlu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tarafların avukatları da salonda yer aldı.

Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Çiftçioğlu'nun "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Bülent Çiftçioğlu beraatini talep etti.

Sanık avukatı da savunma için süre istedi.

Sanık avukatına savunma için süre veren mahkeme heyeti, Çiftçioğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Nilüfer ilçesinde Çalı Barajı yakınındaki ormanlık alanda 17 Mart 2009'da ağaçların arasında bıçaklanmış ve yakılmış kadın cesedi bulunmuştu. Ayşegül Kapusuzoğlu'na ait cesetle ilgili incelemelerde cinayetin fail ya da faillerine ulaşılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki yıl önce olayı yeniden ele alarak katil zanlısının Bülent Çiftçioğlu olduğunu belirlemişti.





Kaynak: AA