Bursa'daki orman yangınları

BURSA (AA) - Bursa'da 5 farklı noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara 38 araç ve 82 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü gündemle toplanan mecliste, İhtisas Komisyonları üyelik seçimleri yeniden yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Çelik, burada yaptığı konuşmada, şehirde dün sabah saat saatlerinde başlayan yangınların rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü ifade etti.

Yangınlarla ilgili bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:

"Orhaneli Çivili bölgesi orman yangınında, İtfaiye Daire Başkanlığımız 5 tanker, 6 arazöz, 2 gönüllü arazöz, BUSKİ 12 tanker, 2 iş makinesi, Ulaşım Daire Başkanlığı 3 tanker, 2 iş makinesi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı 5 tanker ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da 1 akaryakıt tankeri ile müdahalede bulundu. Toplam 38 araç, 82 personel bilfiil görevlerinin başında oldu."

Yangın sırasında BURFAŞ tarafından 600 kişiye kumanya dağıtıldığını ve çalışmalarda aksama olmaması adına 3 bin litrelik akaryakıtın tüm kurum araçlarının kullanımına sunulduğunu belirten Çelik, "Yine sivil toplum kuruluşları ve gönüllü itfaiyecilerimiz de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İlçe belediyelerinden Yıldırım 3, Nilüfer 2, İnegöl 1, Yenişehir 1 ve Mustafakemalpaşa 2 tanker ile destek verdi." ifadelerini kullandı.

Çelik, çalışmaların sabaha kadar devam ettiğini ve Bursa Valiliği koordinasyonunda Orman ve AFAD Bölge Müdürlüklerinin 8 helikopter ile soğutmaya yönelik faaliyetlere devam ettiğini vurgulayarak, "Şu anda 30 hektarlık alanda Büyükşehir Belediyesinden 3, BUSKİ'den 3, Park Bahçeler Daire Başkanlığından 5, Yıldırım Belediyesinden 6 ve Nilüfer Belediyesinden 1 tanker hala çalışmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.





Kaynak: AA