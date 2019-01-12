Bursa'daki "Recep İvedik" seti yağış nedeniyle yıkıldı
Karacabey'e inşa edilen bungalov evler kullanılamaz hale geldi
BURSA (AA) - Oyuncu Şahan Gökbakar'ın fenomen karakteri "Recep İvedik"in Afrika macerasını beyaz perdeye taşıyacağı film için Karacabey'e inşa ettirdiği bungalov evler, şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.
Serinin yenisi Recep İvedik 6'nın Afrika macerasını beyaz perdeye taşıyacağı film için 100 bin lira harcanarak Karacabey ilçesine inşa edilen evler, ilçede devam eden şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.
Çekimleri tamamlanan filmden geriye kalan set alanı, Karacabey Belediyesine hediye olarak bırakılmıştı.
Kaynak: AA
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