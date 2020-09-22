Bursa'daki satırlı saldırgan: Bu daha fragman!

Bursa'da Gökhan B. (33), yeğeninin tabancayla yaraladığı Eren K.'yi hastanede ziyaret eden Abdullah Y.'yi (16) satırla yaraladı. Yakalanarak tutuklanan Gökhan B., adliye çıkışında muhabirin "16 yaşındaki birini neden dövdünüz?" sorusunu, "Bu daha fragman, siz galaya gelin" diye yanıtladı. Saldırı anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

22 GÜN HASTANEDE KALDI

Olay, 29 Temmuz'da merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Kıvanç B. (16), arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluştu. Arkadaşlarına evden aldığı babasının tabancasını gösteren Kıvanç B.'nin, iddiaya göre elindeki silah ateş aldı. Eren K.'nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı.

Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eren K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 22 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Tabancadan çıkan merminin boynundan girip, göğsünden çıktığı Eren'in yemek borusu parçalandı. Olayın ardından sadece sıvı ile beslenen Eren, 2 ayda 21 kilo verdi.

ÖNCE TABURE SONRA SATIRLA SALDIRDI

5 Ağustos'ta Kıvanç B.'nin amcası Gökhan B. ise, Eren K.'nin arkadaşı Abdullah Y.'ye sokak ortasında saldırdı. Gökhan B., Abdullah Y.'yi, hastanede Eren'i ziyaret ettiği için darbetti. Gökhan B., önce Abdullah Y.'nin kafasına tahta tabureyle vurdu. Ardından belinden satır çıkaran Gökhan B., Abdullah Y.'nin bacak ve kollarından yaraladı. Olayın ardından ağır yaralanan Abdullah Y., hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Gökhan B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gökhan B.'nin satır ve tabureyle Abdullah Y.'ye vurma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SİZ GALAYA GELİN"

Gökhan B., dün sabah saatlerinde savcılık talimatıyla, polis ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Gökhan B., adliye çıkışında muhabirin "16 yaşındaki birini neden dövdünüz?" sorusuna, "Bu daha fragman, siz galaya gelin" diye cevap verdi.