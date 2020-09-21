Bursa'daki sosyal mesafesiz halay görenleri hayrete düşürdü!

Bursa'da bir mahallede yapılan düğünde çekilen halay görenleri şaşırttı. Devriye gezen polislerin düğünü fark etmesinin ardından maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için düğün sahiplerinden 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza yazarken maske takmayan 4 kişiye ise 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.