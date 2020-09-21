Bursa'daki sosyal mesafesiz halay görenleri hayrete düşürdü!
Bursa'da bir mahallede yapılan düğünde çekilen halay görenleri şaşırttı. Devriye gezen polislerin düğünü fark etmesinin ardından maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için düğün sahiplerinden 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza yazarken maske takmayan 4 kişiye ise 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
Bursa'nın Ulus Mahallesi'nde yaşanan olayda düğün yapan insanları devriye sırasında fark eden polis ekipleri düğünü sonlandırarak vatandaşları tedbir alması yönünde uyardı. Cep telefonuna anbean yansıyan bu görüntülerin ardından düğün sahibi olduğu bilinen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza yazılırken maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
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