Bursa'daki Tarihi Kapalı Çarşı 20 Nisan'a kadar kapalı

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tarihi Kapalı Çarşı'nın 20 Nisan'a kadar açılmayacağı bildirildi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliğinden (BTÇH) yapılan açıklamada, "Başta Tarihi Kapalı Çarşı olmak üzere birçok çarşı ve han yönetimlerimizin almış olduğu karara göre kapalı kalma durumu 20 Nisan'a kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Önce sağlık lütfen evde kalın." denildi.

Kaynak: AA