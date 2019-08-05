Bursa’daki yangına Eskişehir’den söndürme desteği

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yer alıyor.

Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde saat 11.00 gibi ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başlandı. Rüzgarın etkisiyle 6 farklı noktada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Civar illerin yanı sıra Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde konuşlu bulunan 9 arazöz ve söndürme ekibi, 1 adet 12 tonluk su tankeri ve 1 adet dozer de Orhaneli'ne gönderildi. Öğlen saatlerinde giden 4 ekibin ardından, yangının yayılması sonucu 5 ekip daha yola çıkarıldı.

Saat 11.00 sıralarında 5 ayrı noktada başlayan orman yangınına helikopterler de müdahale ediyor.

Kaynak: İHA