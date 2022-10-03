Bursa'dan acı haber! 19 yaşındaki genç talaş makinesine düşerek feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dehşet veren bir kaza meydana geldi. 19 yaşındaki genç, talaş makinesinin içine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Bursa'dan acı haber! 19 yaşındaki genç talaş makinesine düşerek feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda talaş makinesinin içine düşen genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

ÇALIŞIRKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Feci olay 23.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi, Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi Çağdaş Tükenmez (19), talaş makinesinin içine düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'dan acı haber! 19 yaşındaki genç talaş makinesine düşerek feci şekilde can verdi

SAĞLIK EKİPLERİ GENCİN ÖLÜMÜNÜ TESPİT ETTİ

Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler. Makine içinde sıkışan gencin, cansız bedeni İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
6'lı masayı hedef alan Fatih Erbakan: "Ortada bir Cumhurbaşkanı adayı yok. Çay içip kahve içip fotoğraf çektirip dağılıyorlar"
6'lı masayı hedef alan Fatih Erbakan: "Ortada bir Cumhurbaşkanı adayı yok. Çay içip kahve içip fotoğraf çektirip dağılıyorlar"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan F16 görüşmesi! Yunanistan masaya yatırıldı! “Kabul edilemez!”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan F16 görüşmesi! Yunanistan masaya yatırıldı! “Kabul edilemez!”
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"
Metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerine en güzel dersi Haziran'da vereceğiz"
Metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerine en güzel dersi Haziran'da vereceğiz"
Son Haberler
Bursa'dan acı haber! 19 yaşındaki genç talaş makinesine düşerek feci şekilde can verdi
Bursa'dan acı haber! 19 yaşındaki genç talaş makinesine düşerek feci şekilde can verdi
Tulum Peyniri İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Tulum Peyniri İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Kaşar Peyniri İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Kaşar Peyniri İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Dolar rekora doymuyor! Döviz kurları haftaya yükselişle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar rekora doymuyor! Döviz kurları haftaya yükselişle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu vurup geçmişlerdi! MSB'den o askerler için açıklama: "Aksi davranışlar asla kabul edilemez"
30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu vurup geçmişlerdi! MSB'den o askerler için açıklama: "Aksi davranışlar asla kabul edilemez"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Çok Okunanlar
3 Ekim 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu...
3 Ekim 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu...
Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bahis Makineleri Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bahis Makineleri Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın zirveye göz kırptı! Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı!İşte güncel altın fiyatları
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın zirveye göz kırptı! Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı!İşte güncel altın fiyatları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı!
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: "Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz"
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: "Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz"
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!