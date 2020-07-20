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  3. Bursa'dan Ardahan'a koronavirüs yolculuğu! 16 haneli köy karantinaya alındı

Bursa'dan Ardahan'a koronavirüs yolculuğu! 16 haneli köy karantinaya alındı

Köylülerini ziyaret için Bursa'dan Ardahan'a yolculuk yapan kişiler, gittikleri köydeki 8 komşusuna koronavirüs bulaştırdı. Alınan kararla güvenlik tedbirlerini alan jandarma ekipleri, 16 hanenin bulunduğu köyü karantina altına aldı.

Bursa’dan Ardahan’ın Posof ilçesi Kurşunçavuş köyüne köylülerin ziyaret için gelen birkaç vatandaş, bulundukları köyde 8 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Köyde jandarma ekiplerinin aldıkları önlemlerle birlikte 16 haneli köy karantinaya alındı.

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20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:12

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