Bursa’dan Bafra’ya uzanan lezzet zinciri

Avrupa'nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan Köfteci Yusuf, 82. şubesini açtığı Samsun'un Bafra ilçesinde müşterilerini misafir gibi karşılıyor.

1996 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde 4 masalı bir dükkan olarak hizmete başlayan Köfteci Yusuf, gıda ve restoran sektöründe yeni açmış olduğu şubeleri ile büyümeye devam ediyor. Bursalı girişimci Yusuf Akkaş'ın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 50 bin metrekare alan üzerine kurduğu köfte fabrikasında veteriner hekim kontrollerinde özenle seçilmiş hayvanların gerekli tüm kontrolleri sağlandıktan sonra günlük olarak taze bir şekilde hazırlanan ürünler dondurulmadan tüm şubelere gönderiliyor.

Türk mutfağında önemli bir yeri olan köfte, sofraların olmazsa olmazı köftenin içeriği yüzde 70 dana eti, yüzde 30 kuzu eti, ekmek, pul biber, beyaz soğan ve tuz kullanılarak hazırlanıyor. Köfte ile birlikte diğer ızgara ürünlerinin de misafirleri ile buluşturan Köfteci Yusuf, yemekte kaliteye önem verenlerin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

Samsun-Sinop kara yolu üzeri Lengerli Kavşağı'nda bulunan şube 600 metre kare alanda hizmet veriyor. Şube, aynı anda 374 misafire hizmet verebilme imkanına sahip.

"Müşterilerimizi misafir olarak görüyoruz"

Şube Müdürü Yunus Emre Temizyürek, "35 kişilik ekibimizle beraber 2019 yılında 82. şubemizi Bafra'da açtık. Yaklaşık 8 aydır Bafra'dayız. Bizi köfteci olarak bilirler. Et ürünlerimizin yanı sıra 16 çeşit kahvaltımız da var. Kahvaltımızın yanında Türk kültürünün içerisinde ayrılmaz bir parçası olan çay da ikramımızdır. Özellikle bu kültürü devam ettiriyoruz. Lezzetlerimizden bir tanesi de Köfteci Yusuf'la bağdaşmış olan kaymaklı ekmek kadayıfı. Bu kadayıfı tattırmadan misafirlerimizi göndermiyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran özellik, gelen müşterilerimizi biz misafir olarak görüyoruz. Bu şekilde misafir kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. O kültürün içerisinde esnaf kültürü var. Esnaf kültürümüzü bütün misafirlerimize huzur içerisinde sunuyoruz. Köfte, sucuk, et ve etlerin dana ve kuzu şeklinde antrkot, biftek, bonfile gibi çok değerli etlerimiz var. Aynı şekilde kuzu küşleme, kuzu beyti sarma, şiş var. Bu şekilde misafirlerimize lezzeti sunmak için kadromuzla beraber hizmet etmekteyiz. Personellerimiz de Türk kültürünü bizzat misafirlerimize yansıtıyor. Kaliteli ve hızlı hizmet aldıklarından dolayı müşterilerimizden güzel dönüşler alıyoruz. Biz de müşteri de memnun" dedi.

"Helal kesim kriterlerine uygun"

Köfteci Yusuf Genel Müdür Yardımcısı Kemal Dedeli ise, "Bafra şubemizde mükemmel bir hizmet sunuluyor. Aynı zamanda bir kasap reyonumuz da var. Bafra şubemize gelen misafirlerimiz evlerine taze istedikleri kıymayı, istedikleri hayvanın bölgesinden çektirebilir. Dilediği bölgeden kuşbaşı etini yaptırabilir ve çok değerli olan fermente sucuğumuzu yine şubemizden temin edebilirler. Tüm ürünlerimiz gıda kontrolleri ve helal kesim kriterlerine uygun olarak entegre tesisimizden çıkışı gerçekleşiyor. Fabrikamız Bursa'nın Yenişehir ilçesinde. Veteriner hekim kontrollerinde özenle seçilmiş hayvanların gerekli tüm kontrolleri sağlandıktan sonra günlük olarak taze bir şekilde dondurulmadan tüm ürünlerimizin şubelerimize gönderimini sağlıyoruz. Bafra şubemizde de her gün taze olarak köfte, sucuk ve etlerimiz geliyor. Masa servisinde de taze et yediriyoruz. Misafirlerimiz hesaplı kasabımıza uğrayıp taze etleri evlerine alabilirler. Bafra şubemiz açılalı yaklaşık 8 ay oldu. Kahvaltı için de bizi tercih eden çok fazla misafirimiz var. Pişmiş et konusunda da hesaplı kasap konusunda da güvenle bizleri tercih edebilirler. Hizmet vermekten mutluluk duymaktayız. Bölge halkına da bizleri tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

