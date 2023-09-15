Bursa’dan Çanakkale’deki yangın bölgesine meyve fidanı desteği

MHP Kestel İlçe Başkanlığı, Çanakkale'de yanan meyve bahçeleri için fidan bağışında bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’dan Çanakkale’deki yangın bölgesine meyve fidanı desteği

MHP Kestel İlçe Başkanlığı, Çanakkale'de yanan meyve bahçeleri için fidan bağışında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Çanakkale'de çıkan orman yangınlarında meyve ağaçları zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla, Milliyetçi Hareket Partisi Kestel İlçe Başkanlığı 500 adet meyve fidanını bölgeye sevk etti.

Yangında küle dönen meyve bahçeleri, Kestel'den gide fidanlar ile yeşerecek

Hasat zamanı meyve bahçeleri yanan vatandaşlara destek olmayı gayeleyen MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan "Yaklaşık 1 ay önce Çanakkale ilimizde bir yangın felaketi meydana geldi. Bu felakette çok büyük yaralar alındı. Orman yangınlarının yanı sıra, hasat zamanı meyvesi üzerindeyken birçok tarım arazisinde meyve ağaçlarında hasar meydana geldi. Bunun üzerine biz daha önceki benzer felaketler de de Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türkiye'nin her yerinde yaşanan bu benzer felaketlere duyarsız kalmadık. Yangından dolayı zarar gören vatandaşlarımıza yardım etmek destek olmak için bu çalışmayı yaptık. Biliyorsunuz Kestel ilçesi meyve fidanı üretim merkezidir. Türkiye'de adından çokça söz ettiren ilçemiz bunun yanında süs bitkileri için de çok önemli bir merkezdir. Bizde Milliyetçi Hareket Partisi Kestel İlçe başkanlığı olarak, nacizane yaraların bir an önce sarılması için böyle bir proje başlattık. 500 fidan ile bugün destek veriyoruz. İnşallah bugün itibarıyla Çanakkale'nin Belen ilçesine muhtarlıklara ve kooperatif başkanlarına teslim edilmek üzere meyve fidanlarımızı bölgeye sevk edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu kampanyanın diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmasını isteyen Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu "Türk milletinin özü olan milliyetçi, ülkücü hareketin Kestel'deki temsilcileri kardeşlerimizin, yine Türk milletinin hasretlerini yansıtan bu davranışı her türlü takdire şayandır. Burada Kestel teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum ilçe başkanımıza Ocak başkanımıza velhasıl ülkücü hareketin temsilcilerine bu gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben bu davranışın bu muzun diğer kurumlarına da yansıması gerektiğini düşünüyorum. Biz milletimizin her türlü sıkıntısında yanında olmaya çalışan bir hareketiz Bu da örnek bir davranıştır. Ben tekrar teşkilat başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa’dan Çanakkale’deki yangın bölgesine meyve fidanı desteği

Bursa’dan Çanakkale’deki yangın bölgesine meyve fidanı desteği

Bursa’dan Çanakkale’deki yangın bölgesine meyve fidanı desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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