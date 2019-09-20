Bursa’dan Hacire Akar’a destek

Bursa Yıldırım Belediyesi Kent Konseyi, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Türkiye'de yıllardır devam eden terör meselesinin cesur ve kararlı annelerin attığı adımla farklı bir safhaya taşındığı belirtilerek, toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin kirli düzenlerine çekmek istediği çocukların ailelerinin, bu yapının karşısında canları pahasına kahramanca durduğu vurgulandı. Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yıldırım Belediyesi Kent Konseyi Başkanı, Mehmet Akif Bingöl, "Hacire Akar annemiz, 21 Ağustosta ortadan yok olan oğlunun dağa kaçırıldığını ifade ederek oturma eylemi başlattı. Oğlu Mehmet Akar'a ve akabinde tüm acılı ailelere çağrıda bulunarak evlatlarına sahip çıkmalarını istedi. Elliye yakın ailenin 20'nci güne ulaşan soylu ve onurlu direnişi bunun en güçlü kanıtıdır. Bu annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, aslında tüm dünya üzerinde de teröre karşı yükselen en güçlü sestir. Onlar sadece kendi çocukları için değil, bütün Türkiye'nin çocukları için, onurlu bir gelecek için bunu ortaya koyuyorlar. Bu saygın mücadeleyi, en kıymetli varlıkları için herşeyi göze alarak oturma eylemi yapan bu annelere sonuna kadar destek veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA