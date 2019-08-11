Bursa'dan İdlib'e insani yardım malzemesi

BURSA (AA) - Emirsultan İnsani Yardım Bursa Teşekkülü, Suriye'nin İdlib kentinde yetimlere bayramlık ve insani yardım malzemeleri hediye etti.

Emirsultan İnsani Yardım Bursa Teşekkülü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos'ta Bursa'dan yola çıkan ve gönüllülerce bağışlanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, İdlib'e ulaştı.

Teşekkül Yöneticisi Yavuz Özdemir, Bursalı vatandaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Şimdiye kadar Bursa'dan 22 tır insani yardım malzemesinin Suriye'ye gönderildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay'ındaki görevlilerimizle irtibat halindeyiz. Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda mazlum İdlib halkına ulaştırıyor. Özellikle İdlib'te son bombardımanlardan kaçarak zeytinlik arazilere sığınan mazlumlara ekmek ve gıda kolisi ile elbise yardımlarımız hilalin gölgesinde İdlib halkına ulaşıyor. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturu ile İdlib’teki mazlum ve yetim kardeşlerimizin yanında olmak istedik."

Özdemir, Suriye'de savaş ortamında görev yapan Türk Kızılay ekibine ve yardımseverlere teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun. Gece, gündüz çalıştıklarına, bölgeye gittiğimizde de bizzat şahidiz. Şu anda gerçekten İdlib'te zor şartlar var. O şartlara rağmen bu hizmeti devam ettiriyorlar. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA