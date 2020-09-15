Bursa'dan müjdeli haber! Virüsü 2 saat içinde öldüren bir kumaş üretildi

Bursa'da bir tekstil firması korona virüsü 2 saat içinde kendi kendine yüzde 99.99 oranında öldüren bir kumaş üretti. Yapılan laboratuvar testlerinin başarıyla sonuçlandığı kumaş maske, elbise, nevresim takımında ve bir çok alanda kullanılabilecek.