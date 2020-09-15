Bursa'dan müjdeli haber! Virüsü 2 saat içinde öldüren bir kumaş üretildi
Bursa'da bir tekstil firması korona virüsü 2 saat içinde kendi kendine yüzde 99.99 oranında öldüren bir kumaş üretti. Yapılan laboratuvar testlerinin başarıyla sonuçlandığı kumaş maske, elbise, nevresim takımında ve bir çok alanda kullanılabilecek.
Bursa merkezli Ebruzen Tekstil'de insan sağlığına zararı olmayan kimyasalla koronavirüsü yok eden bir kumaş üretildi. Yapılan laboratuvar testleriyle virüsü 2 saat içinde kendi kendine yüzde 99.99 oranında öldürdüğü kesinleşen bu kumaş yoğun talep görmeye devam ediyor.
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15 Eylül 2020 Salı 10:23
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