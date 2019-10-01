Bursa’dan Van’a gönül köprüsü

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin Bilim Avcıları, Van Bilim Şenliği'nde gönülleri fethetti.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocukların bilimle buluşması adına umut oldu. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 projesi kapsamında gerçekleştirilen "Van Bilim ile Şenleniyor" faaliyetine destek veren BTM, Vanlı miniklerin gönlünü aldı. 26-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte BTM'nin "Bilim Avcıları" ekibinin, fizikten kimyaya, biyolojiden fen bilimlerine dek birçok farklı konuda gerçekleştirdiği deneyler ve atölye çalışmaları, bilim meraklısı çocuklardan yoğun ilgi gördü. Vanlı öğrenciler, BTM'nin mobil planetaryum gösterilerini de ilgiyle takip etti. İlköğretim öğrencilerinin katıldığı programda Bilim Avcıları, deneysel gözleme dikkat çekerken, onlarca farklı temada ve geniş bir yelpazede sundukları gösterileriyle alkış aldı.

Kaynak: İHA