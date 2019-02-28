Bursagaz’dan müşterilerine gaz dedektörü

Bursagaz, güvenli doğalgaz kullanımına dikkat çekmek için müşterilerine gaz dedektörü hediye etti.

Bursalıları 27 yıl önce konforlu, çevreci, güvenli ve ekonomik bir yakıt olan doğal gazla buluşturan Bursagaz, kurulduğu günden itibaren önem verdiği güvenlik tedbirlerine dikkat çekmek için müşteri merkezindeki vatandaşlara gaz dedektörü hediye etti. Şu anda altyapı çalışmalarına devam edilen dört dağ ilçesiyle birlikte 11 ilçede hizmet vermekte olduklarını belirten Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, "Abone sayımız bir milyonu geçmiş durumda. Bu abone sayısıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü doğal gaz şirketiyiz. Bu kadar büyük bir operasyonu yönetmek, bu kadar kişiye ulaşmak bize pek çok sorumluluk yüklüyor. Bunların başında da güvenlik geliyor. Tabii doğal gaz hiç kuşkusuz en güvenilir yakıt. Ancak her konuda olduğu gibi doğal gazın kullanımında da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Biz de bu sebeple Bursagaz olarak ilk yılımızdan itibaren güvenlik konusunun üzerinde titizlikle durduk. Son beş yıldır da bunu bir kampanyaya dönüştürdük. Kampanyamızın sloganı "Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde'. Bu sloganı seçmemizin sebebi de, vatandaşlarımızın gerçekten de çok basit, uygulaması kolay yöntemlerle kendilerinin ve ailelerinin güvenliği sağlayabilmeleri" diye konuştu.

Kampanya dahilinde yıl boyunca yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımıza güvenli doğal gaz kullanımının önemini anlatmaya çalıştıklarını belirten Şükrü Özden, "Bunun için kişiye özel mektup göndermekten sosyal medya mesajlarına kadar pek çok yöntem kullanıyoruz. Ayrıca başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşla iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bu yıl, kampanyamıza başladığımız ilk dönemde gerçekleştirdiğimiz ve vatandaşlarımızdan büyük ilgi gören bir projeyi de yeniden yapıyoruz. Yüzlerce kişiye karbonmonoksit alarm cihazı hediye edeceğiz. Bunun için Bursagaz sosyal medya hesaplarını takip etmeniz yeterli. Önümüzdeki günlerde takipçilerimize sunulacak çeşitli içeriklerle cihazların dağıtımı yapılacak. Bursagaz'ı sosyal medyada da takip etmeniz yeterli" dedi.

Aslında doğal gaz zehirli bir gaz olmadığının altını çizen Özden, "Ancak yanma sonucu, bacadan atılmak üzere karbondioksit ve karbonmonoksit üretiyor. Karbonmonoksitse renksiz ve kokusuz bir gaz. Zehirleyici olma özelliği bulunduğundan solunması durumunda bulantıya ve baygınlığa sebep oluyor. Maalesef bazen çok acı olaylar da yaşanıyor. Biz de karbonmonoksit alarm cihazının kullanımına büyük önem veriyoruz. Ayrıca karbonmonoksit alarm cihazı ile yalnızca kombi değil, soba ve şofben kaynaklı risklerin de önüne geçilebiliyor. Biz de buna dikkat çekmek üzere kampanyamızı tekrar gerçekleştirdik" şeklinde uyarıda bulundu.

Dedektörün yanı sıra güvenli doğal gaz kullanımında vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gereken birkaç hususa daha işaret eden Özden, "Malum, kış günü, havalar soğuk. Ancak hava ne kadar soğuk olursa olsun, kombinin bulunduğu alanda yer alan havalandırma menfezinizi kesinlikle kapatmamalıyız. İkincisi cihaz ve baca bakımlarının mutlaka yaptırılması gerekiyor. Bu bakım yılda bir kere yetkili servislere yaptırılabilir. Bizim Bursagaz olarak tavsiyemiz yaz geldiğinde, doğal gazın ısınma amaçlı kullanımı sona erdiğinde bu bakımın yaptırılması. Son olarak, Bursagaz'ın onayı olmadan tesisatlara kesinlikle müdahale edilmemesi gerekiyor. Özellikle acil bir durum olduğunda ya da bir koku hissettiklerinde vatandaşlarımız hemen Bursagaz 187 Doğal Gaz Acil Hattını arayabilirler. Bizler yedi gün 24 saat Bursalıların hizmetindeyiz" dedi.

Kaynak: İHA