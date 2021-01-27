Bursakart'a HES kodu yükleme, eşleştirme |Bursa Kart'a HES kodu nasıl eklenir, girilir, yüklenir?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile HES kodu tanımlanmış ulaşım kartlarının ulaşımda kullanılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda bakanlık, belediyelerin ulaşım kartlarına HES kodu entegrasyonunu yapması için süre vermişti. Bursa'da da ulaşım kartlarına 31 Ocak'ta sona erecek olan HES kodu tanımlama süresi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Şubat'a kadar uzatıldı. Bu kapsamda Bursakart'a HES kodu yükleme konusu ve Bursa Kart'a HES kodu nasıl eklenir, girilir, yüklenir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...

HES KODU NASIL ALINIR?

Bursakart'ınıza HES kodu yüklemek için öncelikli olarak HES kodu almanız gerekiyor. HES kodu almak için Hayata Eve Sığar uygulaması içinde HES kodu oluştur kısmına tıklayarak HES kodu alabilirsiniz.

Öte yandan Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

BURSAKART'A HES KODU YÜKLEME, EŞLEŞTİRME | BURSA KART'A HES KODU NASIL EKLENİR, GİRİLİR, YÜKLENİR?

HES kodunuzu aldıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan https://www.burulas.com.tr/bursakart/hes-kodu internet sitesine giriş yapın.

Sırasıyla TC Kimlik No kısmına Türkiye Cumhuriyeti kimliğinizde yer alan kimlik numaranızı girin. Daha sonra Ad ve Soyad kısmına adınızı ve soyadınızı girin. Sırasıyla Bursakart no seçeneğine Bursakart'ınız arka kısmında yer alan kodu giriniz. Sırasıyla Cep Tel kısmına cep telefon numaranızı girdikten sonra mail adresinizi belirtilen alana yazınız. Bilgilerinizi doldurduktan sonra " Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesini onaylıyorum" ve "Açık Rıza ve Ticari Elektronik İleti iznini kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyin ve kaydet seçeneğine tıklayın.

"Bursakart'ınıza HES kodu tanımlaması gerçekleştirildi" mesajı gelmesinin ardından da Bursakart'a HES kodunun tanımlama işlemi tamamlanmış oluyor.

Öte yandan eski kart sahibi vatandaşlar, kartlarını sarı logolu yeni BursaKart'larla değiştirerek veya eski kartlarına yükleme yaptıktan sonra aldıkları fiş üzerindeki seri numarasıyla HES kodu eşleştirmelerini yapabilecekler.