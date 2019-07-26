Bursalı antrenör, işitme engelli sporcularla daha iyi iletişim için işaret dili öğrendi

Bursa Osmangazi Belediyespor'un tenis başantrenörü Nazif Cesur, işitme engelli sporcularına daha fazla katkıda bulunmak, tenisi daha iyi anlatabilmek için "işaret dili" öğrendi.

Osmangazi Belediyespor, her kesimden insanın hayatına dokunan akademik çalışmaları ile dikkat çekiyor. İşitme engelli genç raketlere özel Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen eğitimler, sporcuların kişilik ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra özgüvenlerinin artmasında büyük rol oynuyor. Haftanın 5 günü kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık üzerine antrenman programı yapan sporcular sessizliklerini kortta bozuyor.

Osmangazi Belediyespor'un tenis başantrenörü Nazif Cesur, işitme engelli genç raketlerle daha iyi iletişim sağlayabilmek için, "işaret dili" öğrendi. İşitme engelli milli tenisçi Emir Vatansever'in çocuklara ışık tuttuğunu belirten Nazif Cesur, "Sporcum Emir, bu projenin başlamasına öncü oldu. Ulusal ve uluslararası gösterdiği başarı, bizleri umutlandırdı. Bu vesileyle başlatmış olduğumuz işitme engellilere özel tenis eğitimlerimiz, çocuklarımız ve ailelerinden olumlu tepkiler aldı. Birbirimize bir şeyler katmanın mutluluğunu yaşayarak, engelleri spor ile aştık. Ben de onlarla daha iyi iletişim kurabilmek adına işaret dili öğrendim. İnşallah 2 yıl sonra 18 Yaş Altı Tenis Milli Takımı'nın yüzde 90'ı Osmangazi Belediyesporlu sporculardan oluşacak. Geleceğin olimpiyat sporcuları ile bayrağımızı göndere çekmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise eğitimlerin çocukların sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını ifade ederek, "12 ay boyunca ara vermeden oynanabilen tenis branşında her geçen yıl daha iddialı oluyor, daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Uzman antrenörlerimizle birlikte bu branşta zirve yapmak, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmak için yoğun çaba harcıyoruz. İnşallah bu anlamlı eğitimlerimiz ile onların hayatlarına dokunarak, başarılarına ortak oluruz. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

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DHA