Bursalı atıcılar kürsüyü sevdi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atıcılık sporcuları, kentte düzenlenen Cumhuriyet Kupası Trap Yarışları'nda takım halinde birinci oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Cumhuriyet Kupası Tap Yarışları Bursa'da düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda yapılan yarışlara 26 ilden 150 sporcu katıldı. Ferdi yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un sporculardan İrem Doğançay Genç bayanlarda ve Oğuzhan Tüzün büyük erkekler kategorisinde ikinci sırada yer alırken, büyük bayanlarda Dilara Kızılsu üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Toplamda 3 madalyanın sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor takım halinde Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA