Bursalı genç, model uçak üretiyor

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla model uçaklar üretiyor.

Üniversiteye hazırlanan Seçkin Albamya (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluktan beri elektronik eşyalara ilgili olduğunu söyledi.

İnternetten videolar izleyerek 3 boyutlu yazıcı ürettiğini belirten Albamya, şöyle devam etti:

"3 yıl önce 3 boyutlu yazıcı ile uğraşırken aklıma bu hava araçları fikri geldi. 'Drone' dediğimiz sistemlere yöneldim. Kumandasını temin ettim, gövde parçalarını 3 boyutlu yazıcı ile tasarladıktan sonra ilk hava aracımı üretmiş oldum. Yaklaşık 3 yıldır model uçaklar üzerine çalışıyorum. İnegöl'de bununla ilgili bir ekibimiz var. Ben de o ekibin bir üyesiyim. Kendi yaptığımız uçakları uçuruyoruz, testler yapıyoruz. Bazen CNC üzerinde tasarladığımız, çizdiğimiz uçakları uçuruyoruz."

Albamya, insansız hava aracı (İHA) üretmeyi de hedeflediğini sözlerine ekledi.



Kaynak: AA