Bursalı iş adamları Almanya’dan önemli bağlantılarla döndü

Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Heimtextil Fuarı'nı ziyaret eden BTSO üyeleri, önemli görüşmeler yaparak, yeni iş bağlantılarının temellerini attılar.

Geçen hafta Frankfurt'ta düzenlenen ve ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen Heimtextil Fuarı'na BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı 70 firma ziyarette bulundu. Dünyanın en önemli üreticilerinin gövde gösterisi yaptığı fuarda yeni ürünleri ve teknolojileri yakından görme fırsatı bulan firmalar ayrıca düzenlenen ikili iş görüşmeleri ve ziyaretlerle de yeni iş birliği köprüleri kurdu. Bursalı firmalara Hessen ile yapılacak ticarette dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verildi. Toplantıda konuşan heyet başkanı Ali Güzeldağ, Bursa'nın yurt içi ve yurt dışı pazarlara yakınlığı sayesinde yatırımcılar ve ihracatçılar için eşsiz fırsatlar sunduğunu ifade etti. BTSO'nun organizasyonuyla her yıl Almanya'da düzenlenen 10'a yakın fuar organizasyonuna iştirak ettiklerini belirten Güzeldağ, "Bursa'dan Almanya'ya ihracat yapan bin 100 firma bulunuyor. Geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız ülke 1.9 milyar dolar ile Almanya oldu. Güçlü ticaret imkanıyla Türkiye'nin en önemli partneri olan Almanya ile işbirliği potansiyelimizi çok daha yukarı taşıyabiliriz" diye konuştu.

Güzeldağ ayrıca gerçekleştirdikleri toplantının Türkiye'nin ihracat ve ithalatta en büyük partneri olma özelliğini taşıyan Almanya ile yeni işbirlikleri için fırsat oluşturacağını sözlerine ekledi.

Hessen Kalkınma ve Yatırım Ajansı ile de bir araya gelen BTSO heyetine Hessen Kalkınma ve Yatırım Ajansı CEO'su Dr. Rainer H. Waldschmidt ise Frankfurt'taki yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi.

BTSO heyeti Frankfurt'ta tekstil makineleri sektöründe dünyanın en önemli üreticileri arasında gösterilen Karl Mayer firmasında da incelemelerde bulundu. Dünya genelinde 2.400'den fazla çalışanı bulunan ve dijital dönüşüm kapsamında yeni iş modelleri üzerinde faaliyetlerini sürdüren Karl Mayer Firması'nın Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Oliver Matthews Bursa heyetine firma hakkında detaylı bilgiler verdi. Bursalı firmalar ziyaret kapsamında Karl Mayer tarafından üretilen tekstil makinelerini yakından inceledi.

Kaynak: İHA