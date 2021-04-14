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  3. Bursalılar gizemli hayırseveri konuşuyor: Tüm bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini kapattı

Bursalılar gizemli hayırseveri konuşuyor: Tüm bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini kapattı

Bursa'da Ramazan ayı ile birlikte bir hayırseverin başlattığı yardım çok konuşuldu. Tüm bakkalların ve eczanelerin veresiye defterini kapatan hayırsevere borçları ödenen aileler dua ediyor.

Osmangazi ilçesi Alemdar ve Soğanlı Mahallesi'nde ortaya çıkan gizemli bir hayırsever; tüm bakkal ve eczaneleri tek tek ziyaret ederek veresiye defterlerini istedi. Gizemli kişi, durumu kötü olup borcunu ödeyemeyen ailelerin tüm borçlarını kapatıp ismini söylemeden ortadan kayboldu. Dar gelirli aileler ismini söylemeden borçlarını kapatıp giden hayırsevere arkasından hayır dua etti. Gizemli hayırsever Bursa'da günün konusu oldu. Herkes bu hayırseveri merak ederken, temennileri ise böyle kişilerin sayılarının artması oldu.

HAYIRSEVERLERİN SAYISININ ARTMASINI UMUYORLAR

Alemdar ve Soğanlı Mahallesi bakkal ve eczane esnafı, "Dükkânlarımıza bir anda bir hayırsever girdi. Borcunu ödeyemeyen dar gelirli aileler olup olmadığını sordu. Biz de mahallemizde dar gelirli ailelerin olduğunu ve borcunu ödeyemeyen ailelerin olduğunu söyledik. İş yerimizdeki veresiye defterindeki tüm borçları kapatıp gitti. Burada ne kadar bakkal ve eczane varsa gezip hepsinin veresiye defterlerini kapatmış, inşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar" dedi.

 

Borçlarının ödendiğini duyunca çok mutlu olduklarını ifade aileler, "Bir hayırsever gelip bizim eczane ve bakkal borçlarımızı kapatmış, Allah ondan razı olsun. Böyle hayırseverler çoğalsın inşallah" şeklinde konuştular

Herkesin bu gizemli hayırseveri konuştuğunu belirten Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay, "Mahallemizde bir hayırsever ortaya çıkıp bakkal ve eczanelerdeki tüm veresiye defterlerini kapatmış, biz mahalleli olarak çok memnun olduk. Allah böyle hayır sahiplerinin sayısını arttırsın inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursalılar gizemli hayırseveri konuşuyor: Tüm bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini kapattı.

Bursalılar gizemli hayırseveri konuşuyor: Tüm bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini kapattı.

Bursalılar gizemli hayırseveri konuşuyor: Tüm bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini kapattı.

Bursalılar gizemli hayırseveri konuşuyor: Tüm bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini kapattı.

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