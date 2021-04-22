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  3. Bursalılar kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bursalılar kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar Uludağ'dan gelen kaynak suyuna akın ederek kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Bursalılar kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Uludağ'dan gelen kaynak suyuna akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oruca rağmen güneşin altında su alabilmek için bekleyen vatandaşlar, kaliteli memba suyu için beklemenin değdiğini söyledi.

Yıldırım ilçesinde 700 yıllık tarihi Osmanlı köyü Hamamlıkızık'taki su fabrikasından bidon bidon kaynak suyu doldurmak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden 5 litresine 1 lira, 10 litresine 1,5 lira, 19 litresine ise 2,5 lira ödeyerek su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan doldurmak isteyenler, saatlerce sıranın gelmesini bekledi. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, 3 günlük kısıtlamanın da saat 19.00'da başlaması sebebiyle 5 kilometreyi buldu. Ramazan ayının gelmesi ve 3 gün sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Su kuyruğunda bekleyen vatandaşlar ise "Ramazan ayındayız. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su doldurmaya geldik. Su fiyatı burada çok uygun. Yaklaşık 1,5 saattir kuyrukta bekliyoruz. Buradan akan suda kireç yok ve kalitesi çok iyi. Bunun için geliyoruz. Kısıtlama gelmeden de sularımızı dolduralım istedik. Yaklaşık 2 veya 3 ayda bir gelip su dolduruyoruz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursalılar kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bursalılar kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bursalılar kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bursalılar kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu

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