Bursalılar namazlarını Ulucami’de kılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklanırken, Bursa Ulucami ramazan ayıyla birlikte namaz kılmak ve kuranı kerim okumak isteyen vatandaşları misafir ediyor. Vatandaşlar namazlarını tek başına eda ederken, sosyal mesafeye dikkat etmek şartıyla Kuranı Kerim okuyanlar da dikkat çekiyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Her Ramazan ayında vakit namazlarda dolup taşan, hatimlerin indirildiği Ulucami'de bu yıl cemaatle namaz kılınamıyor. Ulucami'de cemaatle namaz kılma özlemi çeken vatandaşlar vakit namazlarını tek başına kılmak için geliyor. Cemaatle namaz kılmaya izin verilmezken, ziyaretçi girişi ve tek başına namaz kılmak ise serbest. Ulucami'yi ziyaret eden kişi azda olsa vatandaşlar vakit namazları için ziyarette bulunuyor.

Ulucami'de cemaatle namaz kılmayı çok özlediklerini ifade eden Bursalılar, "Ulucami her ramazan ayında dolup taşıyordu. Bu yıl sakin bizde cemaatle namaz kılmayı çok özledik. İnşallah bu virüs biran önce biter de bizde cemaatle namaz kılmaya başlarız" dedi.

Kaynak: İHA