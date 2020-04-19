Bursa’nın boş sahilleri havadan görüntülendi

Bursa'nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde eskiden iğne atsan düşmez dedirten sahil şeridinin boş hali dikkat çekti. Mudanya ilçesinde BUDO feribot iskelesinden başlayıp Mudanya Mütareke Evi ve eski askeri lojmanlara kadar uzanan boş sahil yolu havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftaki ikinci gününde boş kalan sokaklar havadan görüntülendi. Bursa şehir merkezi dışında özellikle sahil yollarıyla meşhur Mudanya ve Gemlik ilçeleri de sessizliğe büründü. BUDO ve İDO feribot iskelelerinin bulunduğu bölgelerdeki geniş otoparklarda araçlar olmayınca yüzlerce metrekarelik boş alan ortaya çıktı. Mudanya'da iğne atsan yere düşmeyecek şekilde kalabalığın görüldüğü sahil şeridinin boş hali de drone ile havadan görüntülendi. İnsanlar olmayınca kirlilik seviyesi de azalan denizin masmavi görüntüsü dikkat çekti.

Kaynak: İHA