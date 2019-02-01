Bursa’nın değerleri EMITT Fuarı’nda tanıtılacak

Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılacak.

Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılacak. Bu kapsamda Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bursa standını gezerek incelemelerde bulundu. Geçmiş zamanlarda Bursa'nın geçim kaynaklarından biri olan ipek böceği kozasından elde edilen ipek ve ipek ustasının ipeği işleme süreçleri de stantta vatandaşlara tanıtıldı. Bursa'nın tanıtılması bakımından önemli bir fuar olduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa'nın değerlerini daha iyi tanıtmak için hamleler yapacaklarını belirtti. Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılacağı fuar 3 Şubat'a kadar devam edecek.

"Bursa'nın değerlerini bütün Türkiye ve dünya ile buluşturmak için buradayız"

Bursa'nın değerlerini tanıtmak için burada olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'nın değerlerini bütün Türkiye ve Dünya ile buluşturmak için buradayız. Bir taraftan altyapımızı düzeltirken diğer taraftan da Bursa'nın değerlerini tanıtmak, anlatmak ve bunları yaşanabilir kılmak için yapacağımız hamleler olacak. Tanıtım kısmını çok önemsiyoruz. Ciddi bir tanıtım eksikliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en popüler fuarlarında en güzel stantlarla olmak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz risk alıyoruz, öncülük ediyoruz ama bütün katmanları işin içerisine sokarak hareket ettiğimizi de ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA