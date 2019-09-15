Bursa’nın gururu Emek Spor oldu

Ankara'da yapılan ve 27 ilden 2 bin 359 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü olan Emek Spor Kulübü'nden Ekrem Işık Bursa'nın gururu oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Grubu müsabakaları, Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı. 27 ilden 2 bin 359 sporcunun katıldığı şampiyonada, Bursa'dan da 29 farklı kulüpten 110 sporcu ter döktü. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Bursa Emek Spor Kulübü sporcusu Ekrem Işık +57 kiloda üçüncü oldu. Bursa'dan madalya alan tek sporcu olan Işık, aynı zamanda Bursa'nın gururu oldu. Başarılı sporcu madalya sevincini Antrenörü Osman Gül ve Emek Spor Kulübü Taekwondo Şube Sorumlusu Doğan Aydın ile paylaştı.

Bursa'ya bir şampiyonluk daha kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Antrenör Osman Gül, şampiyon öğrencisini kutladı.

Haziran ayında yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda kulüp sporcularından 14 yaşındaki Ahmet Eren Güneş'in namağlup şampiyon olduğunu hatırlatan Şube Sorumlusu Doğan Aydın, "Kulüp olarak taekwondo branşında her müsabakadan madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcumuz Ekrem Işık'ın Bursa'dan madalya alan tek sporcu olması da kentimiz adına mutluluk verici" dedi.

Aydın, maddi destekleriyle maçlara katılmalarını sağlayan kulüp yöneticisi Mustafa Gencan'a da ayrıca teşekkür etti.

Kaynak: İHA