Bursa’nın hedefi turizm

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek, Bursa'nın geleceğini hedef alan turizm odaklı faaliyetlerini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bakan Ersoy'u Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı ve Büyükşehir Belediyesi'nin turizm hedefini anlattı. Bakan Ersoy'a, Bursa ve Büyükşehir Belediyesi'nin turizm çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, başkanı olduğu Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği'nin faaliyetlerini de aktardı. Bursa'nın geleceğinde, kentin hak ettiği değere kavuşması için turizmin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Bursa, bir sanayi ve ekonomi şehri olduğu kadar aynı zamanda bir turizm şehridir" dedi.

Bakan Ersoy'a Bursa ziyaretinden dolayı şehre özgü tablolar hediye eden Başkan Aktaş, "Bursa ve turizm ile ilgili heyecanımızı, derdimizi paylaşıyoruz. Bursa'da geldiğimiz noktayı ve bundan sonraki süreci de aktardığımız bakanımızın tecrübelerinden istifade edeceğiz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin onur defterini imzalayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Bursa'yı uzun yıllardır bildiğini anlatarak, "Bursa, her ne kadar sanayi şehri olarak anılsa da benim açımdan her zaman bir turizm şehri oldu. Özellikle, turizme ilk başladığım yıllarda, 1985 - 1991 arasında, Uludağ'a öğrenci turları düzenleyerek Bursa'yla tanıştım, turizmde gözümü açtığım yerlerden biridir. Bursa ile turizmi çok iyi birleştirebilecek kapasiteye sahibim. Bursa'nın geçmişi, tarihi, kültürel varlıkları ve termal değerlerine baktığımız zaman Bursa, benim açımdan her zaman bir turizm şehri oldu" şeklinde konuştu.

Bursa'nın turizmdeki isteklerini, arzularını, sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdiklerini anlatan Bakan Ersoy, "Bursa'nın turizm açısından tekrar ivme kazanması için gerekli yatırımları planlayarak, hayata geçirmeye çalışacağız" dedi.

