Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 83 yaşındaki yaşlı adam ölümden döndü
Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 83 yaşındaki yaşlı adam ölümden döndü.
Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 83 yaşındaki yaşlı adam ölümden döndü.
Edinilen bilgilere göre kaza AVM kavşağında meydana geldi. Serdar. S'nin kontrolündeki 43 AAB 571 plakalı kamyonet ile Arif Aracıtepe (83) kontrolündeki şarjlı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile şarjlı bisikletten düşen sürücü Arif Aracıtepe (83) yaralandı. Yaşlı adamının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdürüldüğü öğrenildi.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
HAMİT DÖNMEZ
0
0%
BEYTULLAH YILMAZ
0
0%
MEHMET HAMAMCI
0
0%
GÜNAYDIN KUMRU
0
0%
ÖMER FARUK EVREN
0
0%
GÖKALP ÖZCENGİZ
0
0%
DAVUT EFE
0
0%
MELİH ARSLAN
0
0%
BEKİR KIYAK
0
0%
ŞERİF PEKTAŞ
0
0%
MEHMET İNAN
0
0%
HALİL İBRAHİM ÖZCAN
0
0%
BİLAL SELÇUK
0
0%
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.