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  3. Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 83 yaşındaki yaşlı adam ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 83 yaşındaki yaşlı adam ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 83 yaşındaki yaşlı adam ölümden döndü.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 83 yaşındaki yaşlı adam ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 83 yaşındaki yaşlı adam ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza AVM kavşağında meydana geldi. Serdar. S'nin kontrolündeki 43 AAB 571 plakalı kamyonet ile Arif Aracıtepe (83) kontrolündeki şarjlı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile şarjlı bisikletten düşen sürücü Arif Aracıtepe (83) yaralandı. Yaşlı adamının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

ALTINTAŞ

HAMİT DÖNMEZ

0

0%

DOMANİÇ

BEYTULLAH YILMAZ

0

0%

EMET

MEHMET HAMAMCI

0

0%

GEDİZ

GÜNAYDIN KUMRU

0

0%

MERKEZ

ÖMER FARUK EVREN

0

0%

SİMAV

GÖKALP ÖZCENGİZ

0

0%

TAVŞANLI

DAVUT EFE

0

0%

ASLANAPA

MELİH ARSLAN

0

0%

DUMLUPINAR

BEKİR KIYAK

0

0%

HİSARCIK

ŞERİF PEKTAŞ

0

0%

ŞAPHANE

MEHMET İNAN

0

0%

ÇAVDARHİSAR

HALİL İBRAHİM ÖZCAN

0

0%

PAZARLAR

BİLAL SELÇUK

0

0%

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