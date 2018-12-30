Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ferudun Esin (57) yönetimindeki 16 Z 9460...
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferudun Esin (57) yönetimindeki 16 Z 9460 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl Alışveriş Merkezi önünde Emrah Kalender (29) idaresindeki 16 KPL 14 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak devrildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Esin (54) yaralandı.
Esin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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