Bursa’nın kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı coşkuyla kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’nın kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü kentte coşkuyla kutlandı. Kurtuluşun 101'inci yıldönümü çerçevesinde, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokolün katılımıyla, Tophane'den Atatürk heykeline kadar uzanan bir kortej gerçekleştirildi.

Atatürk heykelinin önünde son bulan kortej sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Bugün tarihimizin en anlamlı günlerinden birini kutlamak için buradayız. Bursa'nın kurtuluşunun 101'inci yılında coşku ve mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibinin gösterileri, halk oyunları gösterileri, mehteran takımının gösteriler ve kılıç kalkan ekibinin gösterileriyle son buldu.

Bursa'da 101 yıl önce yaşananları anlatan Tarihçi Samet Tatlıcı ise "Türkiye tarihinin ve Anadolu coğrafyasının yaşamış olduğu en büyük savaşlardan biri birisi hiç şüphesiz istiklal harbiydi. İtilaf güçleri Anadolu coğrafyasını 3 taraftan işgal etmeye başlamıştı. 15 Mayıs 1919'da batı anadoluyu işgale başlamışlardı. İzmir'den başlayan işgal harekatı Karacabey ve Mustafakemalpaşa bölgesine kadar ulaştı. Tarihler 8 Temmuz 1920'yi gösterdiğinde Bursa'ya ulaştı ve artık Bursa 2 yıl 2 ay 2 gün boyunca işgal altında kalacaktı. 10 Temmuzda Ankara'da meclis kürsüsüne kara bir örtü örtüldü ve meclis artık yastaydı. Olaylardan 2 yıl sonra 11 Eylül 1922 yılında yani 101 yıl önce Bursa'ya şanlı bir giriş yaparak Bursa'daki Yunan istilasına son verdi. Yunan işgalindeki Bursa'da tarihi belediye binası ateşe verilmişti. Tophane'de bulunan kiliseyi mühimmat deposu olarak kullanan Yunanlar Bursa'dan kaçarken kiliseyi de havaya uçurdular" ifadelerine yer verdi.

Bursa’nın kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Bursa’nın kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Bursa’nın kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Bursa’nın kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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