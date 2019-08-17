Bursa’nın Macera Parkı hızla yükseliyor

Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler'de 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Parkı'nda çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Bursa'ya birçok spor ve eğlence merkezi kazandıran Osmangazi Belediyesi, heyecan dolu bir tesis daha inşa ediyor. Toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Macera Parkı, "Ziplin, Kızak Sistemi ve Macera Parkı" olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Macera ve adrenalin arayanların oyunları olan, "merkez kule, ahşap macera parkuru, zip coaster, zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma), serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı ip parkuru, serbest düşüş, fitness alanı, kır kahvesi" gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alacak.

Parkta ayrıca spor ve eğlencenin yanı sıra bisiklete binmeyi sevenler için özel bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak. Spor ve eğlencenin bir arada olacağı proje kapsamında bölge ağaçlar dikilerek yeşillendirilecek.

Macera Parkı inşaatında zipline oyun grubunun tesisi tamamlanırken, kafeterya, abdestlik ve mescit bölümlerinin çelik çatı imalâtlarına başlandı. Zip coaster faaliyet kulesinin yapım çalışmaları ise devam ediyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlerin heyecan dolu anlar yaşayacağı bir park kurduklarını belirterek, "Adrenalin tutkunlarının buluşma noktası olacak Macera Parkı'nda vatandaşlarımız aileleri ile güzel vakit geçirebilecek. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İçerisinde yer alacak oyun grupları, tırmanma üniteleri ve çevre düzenlemeleri ile Macera Parkı Bursa'nın yeni câzibe merkezi olacak" dedi.

Kaynak: İHA