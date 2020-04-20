Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Karaköy Mahallesi'nin karantinaya...
BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Karaköy Mahallesi'nin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Açıklamada, mahallede karantina şartlarına uygun her türlü tedbirin alındığı ve uygulamaya geçildiği belirtildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT