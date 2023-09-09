Bursa’nın son ‘Mavi Bayrak’lı plajı sonbaharda da ilgi görüyor

Toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa'nın son "Mavi Bayrak'lı plajı Kurşunlu'ya ilgi her geçen gün artıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’nın son ‘Mavi Bayrak’lı plajı sonbaharda da ilgi görüyor

Toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa'nın son "Mavi Bayrak'lı plajı Kurşunlu'ya ilgi her geçen gün artıyor.

Geçen yıl yüksek kalite göstergesi olan "Mavi Bayrak'ı, Bursa'da ilk kez İznik İnciraltı Halk Plajı'na kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da hem İnciraltı Plajına hem de Karacabey'in Kurşunlu Halk Plajı'na Mavi Bayrak kazandırdı. Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat'taki 162 kilometre göl kıyısıyla önemli plajlara da sahip olan Bursa, her geçen gün yaz turizminde ivme kazanıyor.

Sonbaharın ilk günlerinde Karacabey'in "Mavi Bayrak'lı Kurşunlu Halk Plajı da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde turist ağırlamaya devam ediyor. Şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabinleri ve tuvalet gibi hizmetlerin ücretsiz olarak sağlandığı plajda, cankurtaranlar da güvenliği sağlıyor. Deniz temizliği ve kumsalı ile günübirlikçi tatilcilerden tam not alan Kurşunlu plajı gelecek sezon Bursa'nın gözde sahilleri arasında yerini alacak.

Manisa'dan ailesi ile Kurşunlu'ya geldiklerini belirten Ozan Zorluöz, "Belediye burada gayet güzel bir hizmet sunmuş. Bizde buranın mavi bayrak aldığını internetten okumuştuk. Geldik gördük gayet temiz. Ailecek memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Bursa’nın son ‘Mavi Bayrak’lı plajı sonbaharda da ilgi görüyor

Bursa’nın son ‘Mavi Bayrak’lı plajı sonbaharda da ilgi görüyor

Bursa’nın son ‘Mavi Bayrak’lı plajı sonbaharda da ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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