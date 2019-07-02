Bursa’nın tarihi Havuzlupark’ı çürümeye terk edildi

Bursa'nın bir zamanlar en güzel tarihi ve doğal güzelliklerinden olan Havuzlupark, uzun yıllardan beri atıl vaziyette. Tatile gidemeyenlerin gözde mekanlarından olan parkın bir an önce eski ihtişamına kavuşması isteniyor.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü uhdesinde Çekirge Mahallesi'nde bulunan Havuzlupark uzun yıllardan beri atıl vaziyette. Bölgenin önemli değerlerinden olan Havuzlupark ve çevresi Bursa'ya katkı sağlarken, buranın neden işletilemediğinin cevabı ise vatandaşlar tarafından bulunamıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar önce bakımını yaptığı ve Bursaspor'a devredilen park, kısa bir süre kulüp tarafından hizmete açılsa da çürümeye terk edilmekten kurtulamadı.

30 yıl boyunca Çekirge Mahallesi'ne muhtar olarak hizmet eden Mehmet Taşkeser, Havuzlupark'ın kısa tarihini özetledi. Havuzlupark'ın sadece insanların yüzdüğü bir yer olmadığını belirten Taşkeser, "Burası öyle bir havuz değildi. Çekirge sıcak su bölgesidir. Yukarıdan gelen doğal sıcak suların aşağı doğru kayarak burada toplandığı ve insanların hem sıcak, hem soğuk suda spor yaptığı bir yerdi. Çocukluğumda Müzeyyen Senar'ın, Hamiyet Yüceses'in burada konserler verdiği yerlerdi. O zaman mikrofon yoktu. Buradan şarkıyı söylediğinde Çekirge Meydan'dan sesi duyulurdu. Öyle güzel bir yerdi. Bizim gençlik yıllarımızda yüzme havuzu şeklinde vatandaşlara hitap etmeye başladı. Burada Çekirge'nin ilk yüzme takımı kuruldu ve buradan Türkiye şampiyonları çıktı" dedi.

Bu tesislerin 10 yıldan daha uzun bir zaman önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlediğini ve hizmete açıldığını dile getiren Taşkeser, "Havuzlupark her şeyi ile beraber yapılmıştı. Çay bahçelerinde oturanlar, havuzda yüzenler vardı. Yıllar önce Bursa Büyükşehir Belediyesi bu kadar güzel eseri ayağa kaldırmasına rağmen, halkın tam olarak hizmetine sunmadan Bursaspor Kulübü'ne verildi. Bursaspor Kulübü de burayı baştan çalıştırmayı başardı, ama insanların eskisi gibi rahatça aileleri ile gelip oturduğu ortam olmadı. Burayı görünce içim sızlıyor. Uzun süredir burası bomboş. Havuzlupark kendi haline terk edilmiş. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş halka çok güzel bir şekilde bu parkı açarsa halk bundan istifade eder. Bursa tarihi bir şehirse burada da bir tarih var. Çekirge gibi bir yerde nefes alınacak bir yer neden değerlendirilmiyor? Ben ümit ediyorum burası en kısa zamanda hizmete açılacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA