Bursa’nın tarihi mekanlarında gençlerin nefes kesen yarışı

Bursa'da Emirsultan Anadolu Lisesi, Ulucami ve hanlar bölgesinde oryantiring gerçekleştirdi. Yarışma esnasında Ulucami ve Tarihi Hanlar çevresinde nefes kesen bir koşturma yaşandı

Emirsultan Anadolu Lisesi'nin 2019 Gençlik Projeleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği "Oryantiring yaparak tarihi dokularımızı tanıyalım projesi", Ulucami ve hanlar bölgesindeki 3000 metrekarelik tarihi alan içerisinde gerçekleştirildi. Eski belediye binası ve Ulucami arasına yerleştirilen 8 hedefi bulmak için Emirsultan Anadolu Lisesi'nden 99 öğrenci kıyasıya yarıştı. 3'er öğrenciden oluşan 33 grupta yarışmacılar 2'şer dakikalık aralarla start alanından çıkıp, hedefleri en kısa sürede tespit ederek varış noktasına gelmeye çalıştı. 12 öğretmen ve 10 öğrenci yarışmacılara destek için görev aldı. Faaliyet, öğrencilerin spor yaparak tarihi ve kültürel mekanları daha yakından tanıması açısından oldukça keyifli geçti. Dereceye giren yarışmacılara Okul Müdürü Mehmet Emin Çalış tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: İHA