Bursa’nın ulaşım ağı yenileniyor 56 otobüs daha entegre edildi, Tek tip kartla tüm ilçelere ulaşım sağlanıyor

Türkiye'nin en genç araç filosu ile beş büyükşehir arasındaki en ucuz ulaşım hizmeti sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ağına 56 adet otobüs daha entegre edildi.

Bursa'da daha rahat ve konforlu ulaşım amacıyla birçok yatırımı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanımının daha cazip hale getirilmesi için de gerekli adımları atıyor. Toplu taşıma kullanımında tam entegrasyonu sağlamak amacıyla tüm ilçelerde Bursakart'ın kullanımına imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en genç araç filosuna katılan yeni otobüsleri de sisteme dahil ediyor. İNULAŞ tarafından İnegöl ilçesine kazandırılan 56 adet yeni otobüs de düzenlenen törenle hizmete alındı. 18 oturan, 14 ayakta, toplam 32 kişi kapasiteli ve engelli rampası mevcut yönetmeliğe uygun, klimalı araçlar 6 metre mikrobüs olarak tabir ediliyor. Filodaki araç sayısı yeni araçların eklenmesiyle birlikte 170'e çıkmış oldu.

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İnegöl Şehirlerarası Terminali'nde düzenlenen tören öncesinde terminal esnafını ziyaret ederek sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, vatandaşların taleplerini de büyük dikkatle dinledi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

TEK TİP KARTLA TÜM İLÇELERDE ULAŞIM

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'nın ve İnegöl'ün hızla büyüyen yerleşim yerleri olduğunu söyledi. Bursa nüfusunun geçen sene 45 bin civarında arttığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, şehri ve ilçeleri daha iyi getirebilmek için sürekli çalıştıklarını belirtti. 2 milyar dolar civarında dış ticaret hacmi olan İnegöl'ün mobilya başta olmak üzere birçok alanda altyapısı olan bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, yoğun hareket ve sirkülasyonun olduğu şehirde ulaşım konusunda büyük önem taşıdığını dile getirdi. 2017 yılında BURULAŞ'daki araç sayısının 1087 iken şuan araç sayısının 2418'e ulaştığını anlatan Başkan Aktaş, "Türkiye'deki en genç filolarından birine sahibiz. 5 büyükşehirde en ucuz ulaşım Bursa'da. Bizden yüzde 50-60 daha pahalı olan yerler de var. Bizler her ay BURULAŞ'ı fonluyoruz. Bursalıların rahat bir şekilde ulaşımdan yararlanmasını istiyoruz. İnegöl'de Bursakart'tan önce Kentkart kullanılmaktaydı. İnegöl'de Bursakart kullanımına 15 Temmuz 2021'den itibaren başlandı. Tek tip kartla şehrin tamamında bütün toplu taşımalar kullanılabiliyor. Toplu taşımada sunulan menfaatler neyse 17 ilçede de yararlanılıyor. 120 TL'ye öğrenci ay içerisinde istediği kadar binebiliyor. Geçen Meclis'te söyledim Nilüfer Belediye Başkanı'na. Öğrencilere alıp kart veriyorlar. Bu paranın sadece 10'unu veriyorlar. Kişi başı biniş maliyeti yaklaşık 8 buçuk lira. Böyle biniş maliyeti ise 160 binişte 0.7 liraya bile gelmiyor. Bu işin maliyetinin yüzde 90'ını karşılayan ve sübvanse eden Büyükşehir Belediyesi'dir. Yeter ki çocuklarımız okullarına rahat gidip gelsin. İlçelerimiz de istifade etsin" dedi.

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TOPLU ULAŞIM KULLANIMINA DAVET

Bursakart kullanımına geçişle İnegöl'deki vatandaşların Bursakart mobil ve Bursakart web uygulamalarını kullanabilmeye başladığını da hatırlatan Başkan Aktaş, düzenlenen törenle de İNULAŞ'ın filosunun genişletildiğini söyledi. Seferlerin arttırılması noktasında 116 aracın üzerine gelen 56 araçla daha rahat adımlar atılacağını anlatan Başkan Aktaş, "Şoför arkadaşlarımızın yolculara karşı daha duyarlı davranmasını bekliyorum. Kişi başı biniş maliyetine sübvanse yapıyoruz. Geçen ay özel halk otobüslerine 44 milyon civarında para verdik. Sizler iyi hizmet verin ve işler aksamasın diye sübvanse ediyoruz. Bu millete bir tebessümü çok görmemeliyiz. Güzel örnekleri duymak istiyoruz. Bütün Bursa'daki kooperatiflerde hâlihazırda 789 araç yenilenmişti, yeni araçlarla birlikte bu sayı 845'e yükseldi. Emeği geçen İnegöl Belediyesi'ni ve İNULAŞ'ı tebrik ederim. İnşallah İnegöl'ün ulaşımında rahatlamaya vesile olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı da toplu taşıma kullanamaya davet ediyorum. dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, hızla büyüyen İnegöl'ün ulaşımdaki hizmet kalitesini arttıracak yatırımın hayırlı olmasını diledi. Modern şehirlerde konforlu yaşamın toplu taşımayla sağlanabildiğini ifade eden Arslan, yatırımda emeği geçenlere teşekkür etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün pek çok şehirle mukayese edilebilecek verilere sahip olduğunu dile getirdi. Geçen sene nüfusun 7500 kişi daha arttığını anlatan Taban, dinamik şehirlerde ulaşım başta olmak üzere birçok kalemde ihtiyaçların hızla doğduğunu söyledi. Sisteme dahil edilen 55 yeni otobüsün İnegöl vatandaşlarına konfor sağlayacağını belirten Taban, "Şehir hepimizin. Herkes birbirine saygılı ve hoşgörülü olacaktır. Ulaşım konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor olabilir ama hepsini aşabiliriz. Seferlerin daha sağlıklı ve hızlı yapılabilmesi adına 56 araç devreye alınmış oluyor. İlçemize her zaman destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini can kulağıyla dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Otobüsler de halkımıza hayırlı olsun" dedi.

İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, bünyelerindeki 116 toplu taşıma aracına yaklaşık 100 milyon yatırımla 56 adet yeni aracı daha dahil ettiklerini söyledi. İlçe halkına daha sağlıklı ve konforlu hizmet etmeyi hedeflediklerini belirten Bayram, tüm esnafın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da özverili bir şekilde çalışacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol tarafından kurdele kesilmesiyle yeni otobüsler hizmete alındı. Başkan Aktaş daha sonra şoför koltuğuna oturarak deneme sürüşü gerçekleştirdi.