Bursa’nın yol haritasına Meclisten onay

Bursa Büyükşehir Belediyesinin başta ulaşım olmak üzere önümüzdeki 5 yılda kentin problemlerini gidermede yararlanacağı 2020-2024 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, belediyenin 2020-2024 Stratejik Planı onaylandı. Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürü Alper Bayrak, 2020 yılında uygulamaya girecek planın içerik yapısıyla ilgili meclis üyelerine sunum yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yaptığı açıklamada, 2020-2024 Stratejik Planı'yla önümüzdeki 5 yıllık dönem için yol haritasını belirlemiş olduklarını söyledi. Planın hayata geçmesiyle kent kaynaklarının öncelikli ihtiyaçlara aktarılmasının ve ulaşım gibi temel problemlerin çözümünde sürdürülebilirliğin sağlanacağını belirten Başkan Aktaş, "Yeşil Bursa'yı daha yeşil olarak yarınlara bırakmış olacağız. Kentin turizme yönelik potansiyel ve değerlerini ön plana çıkartarak, ekonomik gelişimi sağlayacağız. Planlı kentleşme ile afetlere karşı dirençli, yaşanabilir alanlar oluşturacağız. Bizlere emanet olan Bursa'yı geleceğe taşırken, gençlerimizin sosyalleşmesini ve bilgiye ulaşmasını geliştirmiş olacağız. Kentimizi geleceğe taşımada önemli bir işlev görecek olan 2020-2024 Stratejik Planı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

23 bin 197 farklı görüş alındı

Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürü Alper Bayrak da meclis üyelerine yaptığı sunumda, 2020-2024 Stratejik Planı'nın daha önce görülmemiş çapta geniş bir katılımla hazırlandığını açıkladı. Plan çalışmaları çerçevesinde 14 bin 344 vatandaş, 5 bin 18 personel, 795 muhtar, 315 odak grup, 706 esnaf, 2 bin 19 protokol-STK, 155 kamu kurum, kuruluş, STK ve akademik odanın görüşünün alındığını kaydeden Bayrak, toplamda 23 bin 197 farklı görüş ile şekillenen planın 8 ana hizmet alanı, 9 stratejik amaç, 25 stratejik hedef, 110 gösterge ve 221 faaliyet alanını kapsadığını ifade etti.

Planda 5 yıllık süre zarfında 14 milyar 794 milyon 877 bin TL'lik gelir, buna karşılık 14 milyar 421 milyon 250 bin TL'lik de gider bütçesi öngörüldüğünü söyleyen Bayrak, "Ana hizmet alanlarından ulaşım, 2 milyar 679 milyon 130 bin TL'lik pay, yüzde 33'lük oranla öncelikli yatırım alanı olmuştur. Planda sosyal ve sağlık hizmetlerine 2 milyar 62 milyon TL, yeşil alan ve çevre hizmetlerine 1 milyar 684 milyon TL, kültür ve turizm hizmetlerine 740 milyon TL, afet ve acil duruma 595 milyon TL, kentsel planlamaya 336 milyon TL ve şehir ve toplum düzenine 163 milyon TL ayrılmıştır" diye konuştu.

Sunumun ardından meclis üyeleri, plan hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Toplantıda plan oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: İHA